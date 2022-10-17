Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне всю ночь атаковали область ракетами, «Градами» и тяжелой артиллерией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Три вражеских ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», — сообщил Резниченко.

По его словам, Никопольский район российские войска накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 вражеских снарядов.

«В Марганецкой и Червоногригоровской громадах повреждены дома. Предварительно люди не пострадали», — написал Резниченко.