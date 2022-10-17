Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза проведут в понедельник плановое заседание в Люксембурге.

Главы МИД дадут зеленый сигнал гражданской миссии для содействия решению проблем на границе Азербайджана и Армении.

«6 октября, неделю назад, на встрече между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и председателем Евросовета была достигнута договоренность о создании миссии. Министры, как ожидается, утвердят в понедельник эту миссию», — рассказал представитель ЕС.

По словам дипломата, деталей миссии пока нет. «Могу только сказать, что около 400 наблюдателей будет развернуто на первом этапе», — отметил он, подчеркнув, что первые наблюдатели будут направлены на границу двух стран из состава миссии ЕС в Грузии. «Мы берем состав из нашей миссии в Грузии из-за срочности вопроса», — пояснил представитель сообщества.