Президент Владимир Зеленский отреагировал на удары по Киеву:

«Целую ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа».

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По словам мэра Киева Кличко, в результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

«В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие — уточняем информацию», — написал он.

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В Киеве 17 октября утром прогремели взрывы.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, взрыв произошел в Шевченковском районе в центре столицы.

«Все службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!»- призвал Кличко.

Позже Кличко сообщил о еще одном взрыве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

«Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», — отметил Ермак.

