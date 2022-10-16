Около девяти тысяч российских военнослужащих прибудут в Беларусь в рамках развертывания совместной группировки войск, сообщает Минобороны республики.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек», — сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра Валерий Ревенко в своем Twitter в воскресенье.

Более подробную информацию, по словам Ревенко, предоставят на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября.