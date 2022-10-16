Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Штаты злятся на каждое хорошее, новаторское и творческое движение республики и испытывают радость и счастье из-за ее недостатков или проблем, сообщает Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

Он заявил, что заявления президента США Джо Байдена разжигают «террор и хаос» в Иране.

По словам Раиси, американцы «злятся на каждый хороший, новаторский и творческий шаг иранского народа, и они испытывают радость и счастье по поводу недостатков или проблем в республике».

Ранее помощник президента СЩА по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты предпринимают ряд «агрессивных шагов», направленных на поддержку протестующих в Иране.

До этого Байден заявил, что протесты в Иране будут продолжаться в течение долгого времени, американская администрация выступает против применения насилия в отношении их участников.