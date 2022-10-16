Площадь посевов пшеницы сократится в Украине более чем на 20%, а ячменя — на 30%.

Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский.

По его словам, это связано с тем, что на подконтрольных Киеву территориях аграрии засеют меньшее количество гектаров, чем в 2021 году.

«Фермеры хотят засеять четыре миллиона гектаров пшеницы, а в прошлом году на аналогичных территориях было посеяно 5 млн га. То есть, в этом году падение будет более 20%. По ячменю в прошлом году было посеяно 800 тыс. га, а в этом году наш прогноз максимум 500 тыс. га. То есть, падение как минимум на 30%», — сказал министр.

Он добавил, что осторожность в посеве озимых обусловлена несколькими факторами.

«Нельзя спрогнозировать продажи, подорожание азотных удобрений, дорогую логистику и погоду. Что именно аграрии будут сеять на тех площадях, которые они не засеяли под озимые — в большинстве случаев будут решать ближе к сезону, с учетом указанных выше факторов», — подытожил Н. Сольский.