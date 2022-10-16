Полиция Молдавы начала разгон демонстрантов, которые заблокировали в ходе массовой акции протеста в воскресенье движение транспорта на бульваре Стефана Великого — центральной улице Кишинева, — требуя отставки правительства, парламента и президента, сообщает ТАСС.

Полицейские окружили палаточный городок и потребовали от находящихся там людей подчиниться их требованиям. Демонстранты покинули палатки, после чего силовики убрали палатки с проезжей части.

Также спецотряды полиции сначала убрали палатки, установленные в воскресенье на бульваре Стефана Великого, а затем и все 350 палаток, находившихся у зданий парламента и администрации президента. Демонстрантов вытаскивали из палаток, затем палатки вместе с находившимися в них вещами бросали в грузовик.

Участники акции протеста не оказывали сопротивление полиции.