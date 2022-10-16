Вне зависимости от того, насколько масштабным будет гипотетическое применение ядерного оружия Россией в Украине, США намерены ответить на подобные действия. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN, отметив, что даже «тактический характер» ядерной атаки станет причиной для прямого вмешательства американской стороны.

«Применение ядерного оружия на поле боя в Украине есть применение ядерного оружия на поле боя в Украине, и делать градации мы не будем»,— прокомментировал Салливан. По его словам, США работают с союзниками и другими странами мира, в том числе и с Китаем, чтобы донести до России сигнал о недопустимости применения ядерного оружия в ходе боевых действий в Украине.

10 октября экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что гипотетическим применением ядерного оружия в Украине президент России Владимир Путин подпишет «собственную предсмертную записку». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также пообещал военный ответ со стороны ЕС, НАТО и США в случае «ядерной эскалации» конфликта.