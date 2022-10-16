Группа агрессивно настроенных участников массовой демонстрации в Париже против повышения стоимости жизни вступила в столкновение с полицейскими, сопровождающими шествие. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, сообщает ТАСС.

В то время как большая часть колонны, следовавшей от площади Нации, спокойно продвигалась вперед, группы молодых людей в капюшонах и масках начали отклоняться от маршрута, выкрикивать оскорбления в адрес стражей порядка. Некоторые швыряли бутылки и камни. Кроме того, по мере продвижения колонны, небольшие группы били витрины банков, пострадала витрина ресторана McDonald’s. Из-за данных инцидентов продвижение марша было задержано.

Накануне лидер одного из организаторов шествия — политического движения «Неподчинившаяся Франция» — Жан-Люк Меланшон заявил в колонке газеты Ouest-France что осуждает эпизоды насилия, которые могут спровоцировать хулиганы в ходе демонстрации. По его словам, такое развитие событий «может быть выгодно лишь президенту Франции Эммануэлю Макрону», но не для манифестантов.

Акция протеста против «дорогой жизни и бездействия перед лицом изменения климата» началась на площади Нации, колонна демонстрантов движется в направлении площади Бастилии. Участники шествия выкрикивают лозунги с критикой действий правительства на фоне инфляции и энергетического кризиса, а также требуют заморозки цен на электричество и газ, повышения минимального размера социальных пособий, отказа от повышения пенсионного возраста и увеличения минимального размера пенсий.

Многие, несмотря на топливный кризис, охвативший страну, выражают поддержку участникам продолжающейся с конца сентября забастовки на нефтеперерабатывающих предприятиях во Франции. Они критикуют рекордные дивиденды, которые выплачивают крупные компании акционерам в этом году, требуя откликнуться на просьбы сотрудников о повышении зарплат на фоне растущей инфляции.

Меланшон в Twitter написал, что в манифестации принимают участие 140 тыс. человек. В то же время МВД страны прогнозировало участие около 30 тыс. человек. Помимо активистов и сторонников левых политических партий, организовавших шествие, среди участников манифестации присутствуют также представители профсоюзов и молодежных организаций.