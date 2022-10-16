Командование вооруженных сил Германии в рамках планируемой миссии Евросоюза намерено принять на обучение 5 тыс. украинских военнослужащих, сообщает телеканал N-TV.

По информации телеканала, новобранцы пройдут базовые тренировки в рамках миссии ЕС, а более опытные солдаты будут направлены на спецподготовку. В бундесвере военных с Украины обучат работе с системой ПВО Iris-T. Одна такая установка была уже передана Киеву, по информации немецких СМИ.

Всего миссия ЕС планирует обучить 15 тыс. военнослужащих.