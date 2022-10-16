Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился постом о лидерах государств, которые выразили свои соболезнования после взрыва на шахте в районе Амасра города Бартын, сообщает «Анадолу».

В своем посте в социальной сети президент Эрдоган написал: «Я хотел бы выразить благодарность от имени турецкого народа лидерам и народам государств за их искреннюю солидарность, за то, что они разделили нашу боль, которую мы пережили в Бартыне».

В своем послании президент Эрдоган использовал флаги стран и международных организаций, которые выразили соболезнования турецкому народу в связи с трагедией в Амасре.