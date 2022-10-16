Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится завтра в Стамбуле.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

Помимо вопросов повестки дня ОТГ, на встрече будет обсуждаться подготовка к Саммиту, который намечено провести в Самарканде 11 ноября.

В заседании примут участие министры иностранных дел стран-членов ОТГ Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и министры иностранных дел стран-наблюдателей — Венгрии и Туркменистана.