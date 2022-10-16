Швеция и США подписали новое соглашение об обеспечении безопасности шведских границ в период вступления страны в НАТО. Об этом в воскресенье сообщает телеканал SVT.

По словам начальника штаба Армии (Сухопутных войск) США генерала Джеймса Макконвилла, еще никогда сотрудничество между двумя странами не было столь важным и США полностью готовы к защите Швеции. Заключенное соглашение предоставляет более широкие возможности для проведения совместных военных операций в «во многих отношениях неопределенный и сложный период подачи заявки на членство Швеции в НАТО».

«Быть хорошим другом США — это хорошо, когда речь идет о войне», — прокомментировал подписание соглашения командующий шведской армией Карл Энгельбректсон.