Власти Турции приняли в воскресенье решение временно приостановить работы на угольной шахте в провинции Бартын, где ранее произошел взрыв метана.

Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

«Мы временно приостанавливаем работы на шахте, так как на некоторых участках все еще ведется борьба с пожаром. Мы приостанавливаем производство угля на шахте в Амасре до окончания этих работ. Прокуратура также начала расследование по этому делу», — сообщил журналистам министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.