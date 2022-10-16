Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что решения по вопросу Карабаха не будут удовлетворять желаниям армянской стороны, поскольку изменилась геополитическая и региональная обстановка.

«Действительно, трудные времена. Сейчас все вошло в решающий этап. Это касается существования Республики Армения и решения вопроса Карабаха. И от нас требуется реализм, чтобы мы смогли принять правильные решения», — сказал Хачатурян.

По его словам, принятие решения будет трудным.

«В большинстве случаев они не будут удовлетворять нашим желаниям, но не потому, что мы отказываемся от наших желаний, а потому, что изменилась геополитическая и региональная обстановка, и мы не можем не оценивать это. Все меняется очень быстро», — отметил президент Армении.