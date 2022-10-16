В субботу вечером был потушен пожар, вспыхнувший в результате драки заключенных в тюрьме Эвин на севере Тегерана.

Как сообщает IRNA, минувшей ночью между заключенными произошел конфликт в секции тюрьмы, где содержались бандиты. Правоохранительные органы взяли под контроль тюрьму, пожарные потушили пожар.

Прокурор Тегерана Али Салехи заявил, что в тюрьме царит спокойная обстановка: «Конфликт в тюрьме Эвин не имеет ничего общего с недавними беспорядками».

По его словам, камера с политзаключенными находится далеко от места, где произошел конфликт.