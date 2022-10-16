15 октября с 15:20 до 18:00 и в течение ночи 16 октября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Еникенд и Юхары Шорджа Басаркечярского района, Гарашен Горусского района, Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Джамилли и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, Хусулу Лачинского района и Коханаби Товузского района.

Как сообщили в Министерстве обороны, подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, были предприняты адекватные ответные меры.