Китай продолжит укреплять свою продовольственную и энергетическую безопасность, а также безопасность цепочек производства и поставок. Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин.

«Необходимо укреплять способность обеспечивать национальную безопасность, обеспечивать безопасность продовольственной сферы, энергоресурсов, а также важных производственных цепочек и цепочек поставок», — сказал он.

Си Цзиньпин также отметил, что необходимо защищать законные права и интересы граждан и юридических лиц КНР за рубежом, совершенствовать систему общественной безопасности.