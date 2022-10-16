Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Коммунистическая партии Китая (КПК) выступает против гегемонизма и политики грубой силы.

Он отметил, что Пекин продвигает дипломатию крупной державы с китайской спецификой и защищает справедливость в международных отношениях.

«Мы выступаем за подлинную многосторонность и практикуем ее, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы», — сказал Си Цзиньпин, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.

Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября.