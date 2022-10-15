Пожар начался в субботу вечером на территории тюрьмы Эвин в Тегеране, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило агентство Reuters.

В свою очередь иранское агентство IRNA проинформировало, что в настоящий момент ситуация находится под контролем, на месте работают пожарные. Представитель властей Ирана заявил ему на условиях анонимности, что речи о бунте заключенных не идет.

По информации IRNA, вследствие пожара пострадали не менее восьми человек, погибших нет. «Пожар локализован, службы ведут работы по обеспечению безопасности окружающей среды», — приводит агентство слова представителя экстренных служб.

Как отмечает Reuters, в тюрьме содержатся люди, осужденные по политических делам, а также иностранцы и обладатели двойного гражданства.