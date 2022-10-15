США вместе с союзниками продолжат оказывать военную помощь Украине, в планах по-прежнему есть поставки «ключевых» вооружений.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя появившуюся информацию о том, что страна близка к исчерпанию возможностей помощи Киеву, передает РИА Новости.

В своем Twitter-аккаунте Райдер пояснил, что США будут поддерживать Украину в их борьбе так долго, как это потребуется.

Накануне эксперт Марк Канчиан рассказал в интервью Fox News, что США готовы замедлить курс поставок оружия на Украину из-за истощения собственных запасов.