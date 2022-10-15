Скончался заслуженный деятель культуры Азербайджана, журналист Шакир Ягубов.

Он умер в возрасте 71 года, сообщает Report.

Ш.Ягубов родился 25 февраля 1951 года в селе Бала Шахагадж Астаринского района. Окончил с отличием факультет библиографии Азербайджанского государственного университета (Бакинский государственный университет), Азербайджанский институт журналистского мастерства и Университет марксизма-ленинизма при ЦК Коммунистической партии Азербайджана.

В 1974-2000 годах работал в газетах «Молодежь Азербайджана», «Коммунист» (ныне «Халг»), «Хаят» (ныне «Азербайджан»), «Сирдаш», «Сяхяр» и «АФФА новости», «Панорама» и т.д.

Ш.Ягубову дважды – в советский период (1989 г.) и в годы независимости (2005 г.) присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры».