«Газпром» договорился с Турцией о проведении быстрого диалога по поводу направления утраченных на «Северном потоке» объемов поставок через «Турецкий поток». Об этом в эфире Первого канала заявил глава газовой компании Алексей Миллер.

«Турецкая сторона, конечно же, проявила очень большой интерес, договорились с нашими коллегами, в частности, на корпоративном уровне, с министром энергетики Турции о том, что диалог начнем очень-очень быстро, буквально с начала следующей недели», — отметил Миллер.

По его словам, после проведения диалога начнутся обсуждения о конкретных объемах поставок и сроках реализации проекта.

Он добавил, что Турция согласилась создать торговую площадку, которая может стать ценовым индикатором для поставок газа потребителям.