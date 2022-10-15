Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Гусейном Амир Абдоллахияном.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В продолжение встречи лидеров двух государств, состоявшейся в Астане, министры обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе.

В ходе телефонного разговора были обсуждены сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.