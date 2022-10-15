Заявление французского президента Эмманюэля Макрона о деструктивной роли РФ на Кавказе продиктовано отвратительным колониальным прошлым самой Франции. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации на своей странице во «ВКонтакте».

«Излюбленный метод европейской политики — валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно», — написал Медведев, напомнив, что французский лидер обвинил Россию в нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации на Кавказе и за его пределами.

«Заявление более чем некорректное. Хамское», — добавил Медведев. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже назвал эти слова Макрона извращенными и неприемлемыми. Однако, как считает зампред Совбеза, заявление президента Франции объяснимо «с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности».

«Макрон, по сути, не обвинял Россию, а оправдывался сам. <…> Тут расчет на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен», — считает Медведев. По его словам, президент Франции «пытается выглядеть мудрым и благородным», но в этой связи надо вспомнить, как с конца 1960-х годов сама Франция вела себя в своих бывших колониях. «Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире. Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За все то «разделяй и властвуй» в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов», — заметил зампред Совбеза.

«То есть за свое отвратительное колониальное прошлое. И за вполне очевидное проамериканское настоящее», — заключил Медведев. Его пост опубликован на двух языках — на русском и в переводе на французский. Однако и в конце русскоязычной части текста Медведев ввернул фразу на языке Макрона: C’est une honte, Monsieur le Pr sident! («Стыдно, господин президент!»).