Президент России Владимир Путин дал ЦБ РФ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что выдача разрешений будет осуществляться в случаях и в порядке, установленном советом директоров Центрального банка РФ.

Президент России ввел запрет на вывоз из страны иностранной валюты наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, 2 марта.