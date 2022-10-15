Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в последнее время у него укрепились отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, лидеры двух государств доверяют друг другу.

«Как я однaжды скaзал, такого уровня взaимоотношений, как между президентами Беларуси и РФ, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы aбсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем прaктически нет в общении», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого приводит агентство БелТА.