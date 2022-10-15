С подписанием 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России трехстороннего Заявления завершилась 44-дневная Отечественная война, открывшая путь постконфликтному периоду в новейшей истории двух государств. Одним из главных направлений мирного процесса был и остается вопрос разблокировки в регионе транспортных коммуникаций. И если с Лачинским коридором серьёзных разногласий никогда не возникало, и ввод в эксплуатацию новой дороги в обход райцентра Лачин состоялся досрочно и прошел относительно гладко (не считая внутриармянской истерии по поводу потерянной сирийскими и ливанскими переселенцами их «древней родины Бердзор»), то пункт 9 трехстороннего Заявления, предусматривающий восстановление транспортного сообщения между Нахчыванской Автономной Республикой и западными районами Азербайджанской Республики, по-прежнему вызывает определенные споры и сохраняет открытые вопросы.

Сразу после войны и с целью практического осуществления положений, предусматривающих разблокировку транспортных коммункаций, была, как известно, создана трехсторонняя Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации. Тема открытия дорог остается одной из главных и на прямых переговорах между главами азербайджанского и армянского государств в присутствии различных посредников. Следует отметить, что все эти встречи проходили и проходят в закрытом режиме, и поэтому экспертное сообщество могло анализировать и создавать модели лишь на основе той ограниченной порции информации, которой непосредственные участники переговоров считали нужным поделиться с общественностью.

В этой связи чрезвычайно важно отметить, что за все эти почти два года переговорного процесса информация азербайджанской стороны, которая просачивалась из закрытых дверей, была, хоть и скудной по своему объему, но ни разу не противоречивой. То что поступало позже, не противоречило и не опровергало то, что становилось известным ранее. Это очень важно помнить, так как понимание этого объясняет тот факт, почему обсуждения в экспертных сообществах могли идти в различных направлениях, не всегда совпадающих с контентом, главенствующим за столом переговоров при закрытых дверях. Именно понимание этого снимает очень много вопросов. Необходимо помнить, что с первого дня все разговоры шли в одном и последовательном русле и, по крайней мере, с азербайджанской стороны они не содержали никаких отступлений от прежних позиций и намерений. С самого начала цель у нас была одна, и мы уверенно к ней идём.

В то же время, чтобы скрыть свои собственные отступления и неудачи на переговорах, армянская сторона зачастую вбрасывала в общество темы, которые никогда, собственно, и не были предметом обсуждений. А потом принималась вдруг на публике их опровергать и представлять всё таким образом, будто ей удалось отстоять какие-то «позиции» — позиции, которые даже не затрагивались. Армянская сторона была более болтливой, но беда-то как раз и в том, что болтала она не то, о чем говорила за столом переговоров. В условиях крайней информационной ограниченности в экспертном сообществе могли появиться представления о ходе переговоров, не всегда полностью отражающих реальную тематику. И этим пользовалась армянская сторона.

Для понимания этого приведем простой, но весьма показательный пример. Ни разу за все эти почти два года руководство Азербайджана, участвующее в переговорах, не произносило слово «экстерриториальность». Если пролистать все выступления президента, его помощника, членов правительства и других официальных лиц, невозможно будет найти это слово. Ни в одном из их выступлений невозможно встретить также намека на их ожидание от Армении снизить степень ее суверенитета над своими дорогами. Таких требований Баку никогда не выдвигал. В то же время, проправительственные источники Армении, а иной раз и лично премьер-министр Пашинян, неоднократно заявляли, что, дескать, их страна никогда не согласится на какую-то пресловутую «коридорную логику», подразумевающую некую «экстерриториальность», в то время как в данном ключе переговоры вообще никогда не велись. И выступали они с такими публичными заявлениями с тем намерением, чтобы затем представить обществу сохранение суверенитета как свою «победу» и отвлечь внимание от самого главного камня преткновения, о чем мы упомянем ниже.

С первого дня армянская сторона ухватилась за слово «коридор» и вложила в него свое, «армянское» понимание. Она смогла заразить не только свое общество, но и многих неармянских экспертов абсолютно ложным стереотипом, что коридор означает «проходной двор» и «отказ от суверенитета». Вкладывая в этого слово свой смысл, она исходила из режима, который (пока еще) действует на Лачинской дороге, именуемой, как известно, коридором. И теперь ей кажется, что если эту дорогу называют «Лачинским коридором», то значит все остальные коридоры должны выглядеть именно так. А раз в пункте 9 трехстороннего Заявления нет слова «коридор», который, в то же время, фигурирует по части Лачина, то, стало быть, режимы должны быть «разные». Данный стереотип президент Азербайджана устранил своим лаконичным ответом на вопрос корреспондента Радио Свобода во время выступления перед прессой в штаб-квартире НАТО в декабре прошлого года, впервые тогда заявив о зеркальности режимов на обеих дорогах, причем независимо от того, как их называть. И при этом, важно также помнить, что он тогда заявил, что нашу страну устраивает любая из двух опция — будь то таможенная или бестаможенная.

Таким образом, одной своей фразой президент дал всему миру, и нам, представителям экспертного сообщества, понять, что никакой «коридорной логики» не существует в принципе и не имеет значения, содержится ли слово «коридор» в одном случае и отсутствует ли оно в другом. Суть не в терминологии, а в содержании, которое предполагает идентичность режимов на двух дорогах/коридорах. Не внеси тогда президент ясность в этот вопрос, команда Пашиняна, возможно, продолжала бы болванить общественность спекуляциями вокруг термина «коридор» и «экстерриториальность».

Причем, делать это она старается по сей день, действуя при этом совершенно неискренне, так как очень хорошо знает, как работают международные транспортные коридоры на пространстве СНГ, включая МПК ТРАСЕКА, коридор «Север-Юг» и др. Все они являются транспортными коридорами. Но на каком из них действует тот режим, который пока еще имеется на Лачинской дороге? Армянскому руководству очень хорошо известно, что транспортный коридор — это коммуникационный маршрут, проходящий через территории нескольких стран, которые ведут согласованную транспортную, таможенную и иную политику с тем, чтобы уменьшить затраты и время прохождения для поощрения перевозок. При этом суверенитет этих стран не ограничивается и не ущемляется. Естественно, будучи участником Соглашения о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств-участников СНГ и других аналогичных многосторонних и двусторонних документов, Армении такое понятие транспортного коридора тоже хорошо известно. В этом-то и суть неискренности армянского руководства, вбрасывавшего в общество темы, не обсуждавшиеся за закрытыми дверьми, и затем продающего своей внутренней аудитории очевидные вещи как некую свою «победу».

Так и с пресловутой «экстерриториальностью». В рамках Трёхсторонней рабочей группы многократно объяснялось, что транспортный коридор не подразумевает применение принципа экстерриториальности, но руководство Армении бесконечно заявляло на публику, что оно «против». Против чего? Того, что не обсуждается? Как известно, контроль за транспортным сообщением между Нахчыванской Автономной Республикой и западными районами Азербайджана должны будут осуществлять органы Пограничной Службы ФСБ РФ — той самой ФСБ РФ, которой аналогичная функция была соответствующим двусторонним соглашением делегирована Ереваном еще в 1992 году. Разве тогда кто-то в Армении говорил об ущемлении суверенитета? Возмущался? Нет ведь!

Когда команда Пашиняна пафосно заявляет, что восстановленные и сооружаемые объекты транспортной инфраструктуры должны действовать под полным суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят, хочется у них в этот момент спросить, «а когда на переговорах это ставилось под сомнение»?

Вбрасывая в общество вопросы, которые не являются темами переговоров и подпитывая тем самым общественные обсуждения в ложном направлении, руководство Армении скрывает реальное и, пожалуй, единственное сохранающееся разногласие — маршрут автомобильной дороги. Непредоставление Арменией оптимального маршрута, соединяющего западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, является сегодня главной причиной затягивания переговорного процесса и камнем преткновения. Спекулируя терминами «коридор» и «экстерриториальность», команда Пашиняна искусственно затягивает переговорный процесс, не предоставляет оптимальный маршрут и фактически не выполняет свои обязательства по Трёхстороннему Заявлению. Те три КПП на границе, об открытии которых объявил Ереван, являются неприемлемыми. Достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть, насколько они далеки от Нахчывана. И потом, если согласно Трёхстороннему Заявлению контроль за безопасностью движения должны будут осуществлять органы Пограничной Службы ФСБ РФ, то не логичнее ли сосредоточить их на одном маршруте, наиболее коротком, вместо того, чтобы раскидывать по всей стране?

Когда президент Азербайджана твердо предупреждает, что мы все равно добьёмся своего и пробьём коридор, хочет того Армения или нет, он посылает обществу и всему миру ясный сигнал — кратчайшему и наиболее оптимальному маршруту из Агбенда в Ордубад вдоль приграничной реки Араз быть! Железная дорога и прежде там проходила, а в последние годы СССР усилиями общенационального лидера Гейдара Алиева была проложена также и автомобильная дорога — та самая дорога, которую Пашинян сегодня противится восстановить. Но он должен понимать, что затягивание процесса ничего не даст. Дороге быть! И строить ее придется Армении, точно так же, как Азербайджан на свои средства построил новую дорогу по территории Лачинского района.

Время идёт, и оно работает не на Армению.

Зухраб Дадашов