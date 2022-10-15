Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу на угольную шахту в районе Амасра северной провинции Бартын, где в результате произошедшего накануне взрыва погибли 40 человек.

Он пообщался с родными и близкими шахтеров, а также участниками поисково-спасательных работ.

Глава МВД Сулейман Сойлу, министр труда и социальной безопасности Ведат Бильгин и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез проинформировали президента о масштабах аварии и шагах по ликвидации ее последствий.

Эрдоган также посетил Мобильный координационный центр по стихийным бедствиям при Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.