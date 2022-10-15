Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью NBC высказался об отношениях с главой РФ Владимиром Путиным.

«Если говорить о наших личных отношениях с Президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении», — рассказал белорусский лидер.

Журналист NBC также попросил главу белорусского государства описать нынешнее состояние Владимира Путина — то, о чем он думает.

«Это не то, что вы думаете на Западе и в США. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек. Как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек», — заверил Лукашенко.