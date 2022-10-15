Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что Росгвардия будет охранять военные комиссариаты из-за участившихся случаев нападений.

«В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите <…> Уже имели место задержания злоумышленников с поличным: например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью», — поделился Хинштейн.

По его словам, военкоматы по всей России включили в маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны. В Москве группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии дислоцированы возле зданий военкоматов.