«Если какая-либо страна захочет работать с нами по вопросу, связанному с Арменией и Азербайджаном, мы только приветствуем это», заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает АПА.

«Если какая-либо страна хочет работать с нами в вопросе, связанном с Арменией и Азербайджаном, и помочь решить этот вопрос мирным путем, мы только приветствуем это. Но мы не видели никаких усилий со стороны России в этом направлении», — сказал Ведант Пател.