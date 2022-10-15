Таджикистан с уважением относится к интересам своего главного стратегического партнера — России, поэтому хотел бы уважения в свой адрес. В связи с этим президент страны Эмомали Рахмон в ходе форума «Россия — Центральная Азия» в Астане призвал Москву не относиться к странам Центральной Азии как к республикам бывшего СССР. Цитату приводит РБК.

«Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного партнера [России]. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики продолжения Советского союза», — сказал Рахмон.

По его словам, Россия не проявляет должного равного отношения к Таджикистану: «Вы говорили о двух миллионах [мигрантов], я хотел вам сказать, это больше двух миллионов наших граждан уезжают в РФ не только на заработки, они учатся, лечатся».

