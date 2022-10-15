У России уже нет никакого шанса на то, чтобы победить в войне против Украины. Единственное, что может Россия — терроризировать гражданских и шантажировать мир.

Об этом говорится в видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.

Комментируя последние заявления президента РФ Владимира Путина о ходе боевых действий, украинский лидер обратил внимание на то, как он обеспокоен.

«Слушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя «, — подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что у государства-агрессора «еще есть люди, которых оно бросает в атаки, есть оружие, ракеты и «Шахеды», но уже нет вариантов для победы в войне».

«У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед», — подытожил украинский лидер.