Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на «Северных потоках» и будут работать по отдельности. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.

«В правительственных кругах рассказали, что совместной следственной группы больше нет. Сначала Швеция попрощалась с так называемой Объединённой следственной группой (JIT), а затем и Дания. Говорят, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование», — сказано в сообщении ARD.

В материале телекомпании также сказано, что расследуют диверсию и американцы. Корреспонденты подчеркнули, что идёт «настоящая гонка за уликами, которые могут быть на морском дне».