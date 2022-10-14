Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президент России Владимир Путин не намерен применять ядерное оружие в войне России против Украины. Об этом Лукашенко заявил 14 октября в записанном в Астане интервью NBC, его выдержки опубликовал сайт политика.

«Никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет. […] Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия», – сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, о ядерном ударе «ни в коем случае даже разговаривать нельзя».

«Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю», — заявил он.