Война, которую РФ развязала в Украине, изменит многое в военной науке о стратегии и тактике боевых действий. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире всеукраинского телемарафона новостей в пятницу, 14 октября.

В частности, он ответил на вопрос, выросли в мировых рейтингах украинские военнослужащие, смогут ли они стать в будущем одними из лучших инструкторов для других армий мира и попадут ли украинские военные в мировые учебники по эффективной тактике.

«После этой войны однозначно много чего из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будет изменено — исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой абсолютно полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все типы вооружения», — объяснил глава украинской разведки.

По его словам, в настоящее время ни у кого в мире нет большего опыта, чем у украинской армии.

«Как бы там ни было, мы имеем дело с достаточно мощным врагом. Но, как мы все увидели, украинская армия смогла выстоять, двигается вперед, контрнаступление продвигается, и с каждым днем наша победа становится все ближе и ближе», — подытожил Буданов.