В результате аварии на угольной шахте в турецкой провинции Бартын погибли 2 человека, 20 получили ранения.

Об этом в соцсети Tvitter написал министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа.

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Взрыв прогремел на одной из шахт на севере Турции, сообщили журналистам в администрации провинции Бартын.

«Примерно в 18:15 [19.15 — бак.вр.[ взрыв произошел на угольной шахте в Амасре. Причина в настоящий момент не ясна. На место происшествия направлены спасательные расчеты», — говорится в заявлении властей.

По меньшей мере 87 горняков оказались заблокированными вследствие взрыва.

«Мы подозреваем, что в шахте произошел взрыв метана. Внутри находились 87 шахтеров», — сообщил журналистам мэр города Амасра Реджаи Чакыр.