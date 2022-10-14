В российском Белгороде, который находится недалеко от границы с Харьковской областью Украины, вечером 14 октября начался сильный пожар, предположительно, горит подстанция. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».

Также сообщается, что в части города пропало электричество.

Канал «Мой Белгород» уточняет, что свет пропал после взрывов в небе, также отключились светофоры.

«Обесточен участок от улицы Конева до Сити Молла. Мы скоро начнем привыкать жить без электричества», – говорится в сообщении.

Позже канал сообщил, что горит ТЭЦ «Луч».