Россия и США совершили в сентябре обмен данными о количествах стратегических наступательных вооружений согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает российское дипведомство.

МИД приводит данные о суммарных количествах соответствующих категорий вооружений России и США в соответствии с ДСНВ по состоянию на 1 сентября 2022 года.

Отмечается, что информация от США не включает в себя 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, 56 пусковых установок баллистических ракет подводных лодок «Трайдент-II» и четыре шахтные пусковые установки (ШПУ) МБР.

Министерство подчеркивает, что Россия не может подтвердить приведение вышеназванных вооружений в непригодное для использования в соответствии с протоколом договора состояние и возражает против произвольной смены квалификации ШПУ в непредусмотренную соглашением категорию «учебных шахт».

