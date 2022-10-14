Объявлено время обсуждения странами-членами Европейского Союза (ЕС) вопроса об отправке гражданской миссии организации на армяно-азербайджанскую границу. С данным заявлением выступила пресс-служба офиса Внешнеполитической службы ЕС.

«17 октября страны-члены ЕС обсудят в Совете по международным отношениям предложение Верховного представителя Жозепа Борреля о размещении мониторинговой миссии. Основными задачами этой миссии будут укрепление стабильности и доверия, а также поддержка работы комиссий по повышению безопасности вдоль границы между двумя странами», — говорится в сообщении.