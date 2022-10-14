В Париже дважды атаковали посольство Азербайджана. Причем после первого нападения президент Франции в телефонном разговоре со мной обещал мне, что будут приняты меры для того, чтобы это не повторилось. Но это оказалось, мягко говоря, неправдой. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.

По его словам, охрана, которая была выставлена перед Азербайджанским посольством после первого акта вандализма и попытки прорыва в здание посольства, была снята.

«Скорее всего, это было согласовано с армянской стороной. И как только охрана была снята, была вторая попытка прорыва, были оскорбительные надписи, были толпы беснующихся радикалов, которые атаковали посольство Азербайджана. Это категорически недопустимо и это — нарушение всех дипломатических конвенций», – заявил президент.