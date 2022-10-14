Американский ленд-лиз для Украины уже работает. Финансирование есть. В чем же заключается задумка Вашингтона, на своем YouTube-канале объяснил военный эксперт Олег Жданов.

«Процедура ленд-лиза сегодня проголосована, она работает с 1 октября, есть ее финансирование. Процедура ленд-лиза — это распоряжение президента США. То есть ему дано право использовать свое решение без согласования с кем-либо на выделение материально-технической помощи или военной помощи той или иной стране», — цитирует его слова портал «Униан».

Жданов напомнил, что в США — два механизма: грантовая помощь и ленд-лиз. Америка предпочитает грантовую помощь.

«Посмотрите на сегодняшний день, сколько грантов они выделили нам, особенно за последние два месяца. Они просто сыпятся, как из рога изобилия. Разница в том, что гранты могут быть безвозвратными и могут выдаваться в виде кредитов… Мы получили порядка 60 миллиардов помощи на сегодняшний день. Из них, если я не ошибаюсь, 54 — это кредит», — заявил военный эксперт.

По его словам, Штаты вкладывают деньги в свой военно-промышленный комплекс.

«За счет оборота денег получают прибыль, а потом еще мы вернем им 54 миллиарда из этих более чем 60, которые они нам предоставили. Поэтому процедура ленд-лиза сегодня США, очевидно, невыгодна», — подытожил Жданов.