У нас пока нет соглашения с Арменией. Наши спецпредставители встречались 4 раза. Дальнейшие встречи будут в Турции или Армении. Мы искренне хотим нормализации отношений с Арменией.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, основная проблема заключается в том, что между Арменией и Азербайджаном не подписано мирное соглашение.

Он отметил, что Эрдоган и Пашинян на Пражской встрече договорились о том, чтобы встречи спецпредставителей по нормализации отношений между двумя странами проходили на территории Турции и Армении.