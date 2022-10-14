Прозвучавшие в указанном интервью высказывания Президента Франции Эмманюэля Макрона, направленные против Азербайджана, рассчитанные в основном на внутреннюю аудиторию, являющиеся совершенно предвзятыми и открыто защищающие Армению, неприемлемы, и мы отвергаем беспочвенные обвинения, высказанные главой французского государства в адрес Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Президент Франции является главой государства, несущего ответственность за почти 30-летнюю оккупацию Арменией территорий Азербайджана, за ее незаконную деятельность на этих землях, и несмотря на то, что его страна является сопредседателем Минской группы, он ни слова не сказал в ответ на грубое нарушение Арменией территориальной целостности Азербайджана и прав сотен тысяч азербайджанцев вследствие пренебрежения основополагающими принципами международного права, невыполнение Арменией резолюций Совета Безопасности ООН: «Президент Франции, к сожалению, до сих пор умалчивает о невыполнении Арменией положений трехстороннего заявления и угрозах безопасности в регионе, создаваемых путем установки мин на территории Азербайджана.

Азербайджан, в свою очередь, принимая во внимание невозможность работы Минской группы в данный момент, не отказался от посреднических инициатив президента Франции в процессе нормализации отношений между двумя странами, и на сегодняшний день при посредничестве Э. Макрона 4 февраля 2022 г. и 6 октября 2022 г. состоялись четырехсторонние встречи. Однако высказывания, озвученные президентом Франции в отношении Азербайджана, ставят под серьезный вопрос нейтральность и беспристрастность его посреднических усилий.

Предвзятая позиция и беспочвенные обвинения Франции на фоне попыток Азербайджана обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, нормализовать отношения на основе соблюдения принципов международного права, вынуждают пересмотреть посреднические усилия этой страны», — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.