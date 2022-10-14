Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами поделился мнением по ситуации на Южном Кавказе.

Турецкий лидер напомнил, что на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы провели встречу в узком формате с участием Пашиняна, (президент Азербайджана) Ильхама Алиева и премьер-министра Венгрии (Виктора) Орбана. Провели также встречу с участием делегаций. Я не вижу никаких проблем и в вопросе Зангезурского коридора», — сказал Эрдоган.