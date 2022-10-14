Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что наиболее удобным местом для предложенного российским коллегой Владимиром Путиным нового газового хаба в Европу может стать регион Тракья на северо-западе Турции.

Об этом сказал турецкий лидер в беседе с журналистами, сопровождавшими его на Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане, передает «Анадолу».

По его словам, министерству энергетики и природных ресурсов Турции и соответствующим ведомствам с российской стороны поручено проработать совместные шаги в данном направлении.

«Для газового хаба будет определено наиболее подходящее место. У Турции уже есть газовый хаб, который работает для удовлетворения внутренних нужд. Ну а новый хаб будет нацелен на международные поставки. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и российские ведомства проведут совместную работу и представят нам итоги, после чего будут предприняты конкретные шаги. Никаких задержек не планируем», — сказал Эрдоган.

Глава государств отметил при этом, что при создании нового газового хаба будут предприняты все необходимые меры безопасности.