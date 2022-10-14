Для семей шехидов в законе предусмотрено около 20 льгот. Об этом заявил председатель парламентского комитета по труду и народонаселению Муса Гулиев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

По его словам, до конца 2024 года семьи шехидов и ветеранов войны будут обеспечены жильем.

Муса Гулиев призвал своих коллег быть чуткими, говоря о проблемах семей шехидов: «Когда мы говорим о проблемах семей шехидов и ветеранов, то давайте упомянем также о работе, проделанной государством. Отечественная война завершилась победой нашей страны. В войне участвовало около 100 тысяч человек. Если всего 1% из них недовольны, то это 1000 человек. Во всем мире так, что послевоенный синдром переживается в течение 5-10 лет после войны. Поэтому прошу чутко относиться к решению этих вопросов».

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