Американский политтехнолог Джейсон Смарт пишет, что Starlink отказался представлять Украине бесплатные услуги через несколько дней после того, как экс-посол Украины в Германии Мельник написал Илону Маску «отъ*бись» в Twitter в ответ на предложение предпринимателя об урегулировании украинского конфликта.

Маск, комментируя ситуацию, заявил, что всего лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии.

«Мы всего лишь последовали его рекомендации», — заявил он.