Вырос объем незаконных денежных переводов из Азербайджана. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов на сегодняшнем заседании парламента, сообщает MInval.az.

«Несмотря на борьбу с незаконными денежными переводами, с каждым годом эти цифры растут», — отметил депутат.

По его словам, в этой сфере должны быть приняты серьезные меры: «Пришло время финансовой амнистии в Азербайджане. Есть люди, которые получали средства незаконными путями. Большая часть этих средств была вывезена за границу и размещена в иностранных банках. Они покупают иностранные собственность, компании, а от этого не никакой пользы Азербайджану. Для возвращения этих средств в Азербайджан, нужно принять финансовую амнистию. Эти средства могут быть использованы в строительстве и других отраслях.

Вахид Ахмедов отметил, что в Азербайджане необходимо наконец начать декларирование доходов: «Есть законопроект по этому вопросу. Президент поручил Кабинету Министров подготовить и утвердить нормативный документ с механизмами. Однако данный нормативный документ не разработан. Если эти два пункта будут решены, я считаю, что перевод огромных сумм за границу будет предотвращен».

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